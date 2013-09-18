Доллар на межбанке дорос до 8,20 грн

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 10,9465/10,9575 грн/евро с 10,9365/10,9470 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2539/0,2544 грн/рубль с 0,2538/0,2543 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2760 (+0.0010).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3345/1,3360.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1860/8,1880 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,9300/10,9420 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2531/0,2536 грн/рубль.