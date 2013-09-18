Рада отказалась установить мораторий на закрытие сельских школ

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления народного депутата Александра Дония (внефракционный) проголосовало 186 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривалось признать недопустимым закрытие учебных заведений, расположенных в сельской местности, на основании недостаточного финансирования их содержания.

Планировалось до конца 2015 года ввести мораторий на закрытие сельских школ.

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Согласно проекту постановления, Кабинет министров должен был поручить местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления обеспечить надлежащее финансирование учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности.

Кроме того, Кабмин должен был обеспечить организованный подвоз учеников учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности, к местам учебы, а также педагогическим работникам, в рамках программы «Школьный автобус».

Ожидалось, что принятие и реализация проекта постановления позволило бы сохранить учебные заведения, расположенные в сельской местности, и обеспечить благоприятные условия для получения сельскими детьми качественного образования по месту жительства.

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В соответствующем проекте постановления отмечается также, что, как свидетельствуют данные Института демографии, за последние 20 лет количество учеников, которые обучаются в селе, уменьшилось почти на 0,8 млн. Общее уменьшение количества детей приводит к уменьшению средней наполняемости классов и школ, увеличению количества общеобразовательных учебных заведений с малой численностью учеников, что приводит к сокращению педагогической нагрузки учителей и т.п.

Так, каждая четвертая сельская общеобразовательная школа І-ІІІ степени имеет наполняемость менее 100 учеников. При этом "медленно и непоследовательно решается вопрос организации подвоза сельских учеников и их педагогов к местам соответственно учебы и работы". Отмечается, что программа «Школьный автобус» финансируется государством не в полном объеме.

В настоящее время сеть сельских общеобразовательных дневных школ включает лишь около 13,3 тыс. учебных заведений, из которых школы I степени (начальные школы) составляют 12,2%, І-ІІ степени – 36,2 % и І-ІІІ степени – 50,8%. В целом в них учится около 1,4 млн детей.

Общая обеспеченность сельских поселений школами составляет около 46,5%. Свыше 200 тыс. детей проживают за пределами пешеходной (на расстоянии более 3 км) доступности и нуждаются в подвозе.

При этом в документе отмечается, что местные государственные администрации, ссылаясь на отсутствие в местных бюджетах необходимых средств на содержание сельских школ, под прикрытием так называемой «оптимизации» принимают решение о закрытии сельских школ, что "делает невозможным для детей доступ к качественному образованию, приводит к социальным конфликтам, создает напряженность, порождает многочисленные обращения родителей учеников, сельских территориальных общин, педагогических коллективов по поводу случаев безосновательного закрытия в селах общеобразовательных учебных заведений".