Соглашение с ЕС можно пересмотреть - Азаров

Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во вступительном слове перед заседанием правительства, сообщает Правительственный портал.

"Нужно осознать, что задача по имплементации соглашения требует напряженной и скоординированной работы Правительства, парламента и украинского бизнеса, ведь большинство положений соглашения, в первую очередь относительно функционирования зоны свободной торговли, представляет собой "домашнее задание" для нашего государства и создания таких условий, в первую очередь правовых, при которых зона свободной торговли будет взаимовыгодной и повысит конкурентоспособность Украины", - сказал он.

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Также премьер отметил, что соглашение в случае необходимости можно будет просматривать в процессе политического диалога между Украиной и ЕС.

"Важно и то, что Соглашение об ассоциации - не догма. Предусмотрена возможность его периодического пересмотра. Это равноправный международный договор. На высшем уровне политический диалог и диалог в других сферах будет происходить на уровне саммита, на котором Украину представляет Президент, а ЕС - президент Европейского совета и Европейской комиссии", - сообщил Азаров.

По его словам, к реализации Соглашения смогут присоединиться все граждане Украины.

"Для контроля за выполнением соглашения и его просмотра будет создан Совет ассоциации. Так называемая платформа гражданского общества поможет привлечь к реализации соглашения всех граждан" , - заявил глава правительства.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительство одобрило проект Соглашения об ассоциации с ЕС.