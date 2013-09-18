Яценюк не видит сигналов о стабилизации украинской экономики

Об этом он сказал в комментарии журналистам в парламенте, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Яценюк отметил, что беспокойство вызывает несколько макроэкономических индикаторов. В частности, в течение 12 месяцев в Украине идет стабильное падение промышленного производства, подчеркнул он. «Вчера Госкомстат обнародовал минус 5,4% промышленного производства. Это значит, что закрываются предприятия, сокращаются доходы государственного бюджета, люди теряют рабочие места», - прибавил Яценюк.

Он также отметил, что украинская экономика третий квартал подряд демонстрирует нулевой рост: «То есть никаких сигналов, что украинская экономика вышла хотя бы на динамику стабилизации, - нет».

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Еще один параметр, который вызывает обеспокоенность, – это золотовалютные резервы. Он напомнил, что за последний месяц они уменьшились на миллиард долларов США, а за последний квартал - упали на 3 млрд долларов.

Яценюк также подчеркнул, что вчера, когда на межбанковском валютном рынке начался большой спрос на доллар, Нацбанк не вышел с интервенциями, «понимая, что если он выйдет с интервенциями, то будет просто уничтожать остатки золотовалютных резервов».

«То есть все тенденции говорят об одном – курс удержать на уровне 8 (гривень за доллар США) очень сложно», - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что оппозиция требует от правительства отчитаться в парламенте о прогнозном курсе на следующий год: «Ты не можешь посчитать бюджет, если не знаешь курс, и наоборот – не можешь посчитать курс, если ты не знаешь, какие у тебя бюджетные параметры. К сожалению, правительство до сегодняшнего дня не внесло этот законопроект (проект государственного бюджета на 2014 год) и не ведет честную и откровенную дискуссию по поводу экономических перспектив на следующий год».

Отвечая на вопрос, возможен ли секвестр госбюджета, Яценюк подчеркнул, что сейчас фактически происходит технический секвестр бюджета: «Они просто не выполняют базовые параметры, заложенные в бюджете. Иными словами – они не платят. Уже появилась задолженность по социальным выплатам и разного рода платежам местных бюджетов».

«В Государственном казначействе денег намного меньше, чем предусмотрено бюджетными расходами и бюджетной росписью. По нашим оценкам, до конца текущего года, чтобы исполнить все бюджетные обязательства, предусмотренные текущим бюджетным законом, необходимо дополнительно 45 млрд грн, которых у них нет», - прибавил Яценюк.