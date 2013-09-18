Юбилейный Ялтинский форум откроют президенты Украины и Литвы

Десятая Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир в эпоху перемен: факторы успеха» состоится в историческом Ливадийском дворце Ялты с 19 по 22 сентября 2013 года.

Основной темой форума станут факторы успеха, которые являются фундаментом сильных, конкурентоспособных, самодостаточных и правовых государств и обществ. Другие темы дискуссий, вошедших в повестку дня нынешнего форума YES, включают глобальную экономику, энергетическую безопасность, угрозы и инновации, которые изменят нашу жизнь, а также тему лидерства. Особое внимание будет уделено будущему Широкой Европы и перспективам Украины в интеграции в европейские структуры и сотрудничестве с ними, сообщает официальный сайт YES.

В дискуссиях форума также примут участие Штефан Фюле, Сергей Глазьев, Леонид Кучма, Александр Квасьневский, Марио Монти, Герхард Шредер, Хавьер Солана, Доминик Стросс-Кан и другие должостные лица, выдающиеся бизнесмены, экономисты и эксперты.

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Кроме Президента Виктора Януковича, Украину в дискуссиях также будут представлять премьер-министр Николай Азаров, вице-премьер-министр Юрий Бойко, министр иностранных дел Леонид Кожара.

На форуме более 250 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Украину, Широкую Европу и мир.