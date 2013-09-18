Платежи при оформлении загранпаспорта признали законными

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, 17 сентября Высший административный суд Украины принял решение, которым полностью удовлетворил кассационную жалобу Управления ГМС в Запорожской области, отменил постановление Днепропетровского апелляционного административного суда от 19 февраля 2013 года по делу иска жителя Запорожской области Ж. относительно оплаты услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины для выезда за границу, и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым заявителю было отказано в удовлетворении иска.

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Основным требованием истца было оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с уплатой лишь 170 грн (государственная пошлина), тогда как постановлениями Кабинета министров Украины предусмотрена оплата, кроме государственной пошлины, стоимости административной услуги и стоимости бланка паспорта.

«Суд поддержал позицию Государственной миграционной службы Украины и поставил логическую точку в спорах по поводу обязательных платежей при оформлении загранпаспортов», - отмечается в сообщении.