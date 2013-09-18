Платежи при оформлении загранпаспорта признали законными

09:51, 18 сентября 2013
Общество
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Высший административный суд Украины признал законными платежи при оформлении загранпаспорта.

Старший інспектор ВГІРФО Донецького РВ УМВС України, старший лейтенант міліції Тетяна Ясько демонструє закордонний паспорт нового зразка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, 17 сентября Высший административный суд Украины принял решение, которым полностью удовлетворил кассационную жалобу Управления ГМС в Запорожской области, отменил постановление Днепропетровского апелляционного административного суда от 19 февраля 2013 года по делу иска жителя Запорожской области Ж. относительно оплаты услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины для выезда за границу, и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым заявителю было отказано в удовлетворении иска.

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Основным требованием истца было оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с уплатой лишь 170 грн (государственная пошлина), тогда как постановлениями Кабинета министров Украины предусмотрена оплата, кроме государственной пошлины, стоимости административной услуги и стоимости бланка паспорта.

«Суд поддержал позицию Государственной миграционной службы Украины и поставил логическую точку в спорах по поводу обязательных платежей при оформлении загранпаспортов», - отмечается в сообщении.

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