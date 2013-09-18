Российский министр назвал ситуацию в экономике РФ худшей со времен кризиса

Об этом он сказал, выступая на "правительственном часе" в Госдуме, передает РИА Новости.

"Мне кажется, что такой неблагоприятной обстановки не было у нас последние 5 лет с момента кризиса", - сказал министр.

Улюкаев напомнил, что замедление темпов роста началось с конца прошлого года, за первое полугодие российский ВВП вырос всего на 1,4%, а промышленность показала нулевую динамику, инвестиции пока также находятся в отрицательной границе.

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"Мы считаем, тем не менее, что ситуация в третьем-четвертом квартале несколько улучшится и результаты будут лучше, чем в первом и втором квартале. И мы выйдем по итогам года на уровень 1,8% роста ВВП. Это, конечно, тоже неудовлетворительно", - признал глава Минэкономразвития РФ.

По его словам, для того чтобы придать динамику росту экономики и избежать стагнации и рецессии, был разработан целый комплекс мер, заключил Улюкаев.

При этом он подчеркнул, что уровень экономического развития в России в текущем году впервые ниже среднемирового и Минэкономразвития не видит возможности улучшить положение в 2014 году.

"В этом году мы впервые имеем уровень экономического развития ниже среднемирового. Вот это очень серьезный такой красный сигнал загорелся у нас. К сожалению, мы не видим возможности в 2014 году выйти на среднемировой уровень", - сказал Улюкаев.

По его словам, Россия будет сильно отставать по темпам экономического роста от стран БРИКС (группа из 5 быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - УНИАН). "И мы почти будем иметь темпы, как у Соединенных Штатов, которые выходят из состояния рецессии", - сказал Улюкаев.

В качестве причин такой ситуации он назвал "мощные спросовые ограничения" и низкий уровень инвестиций. По его словам, отток капитала в этом году, по расчетам Минэкономразвития, составит 70 млрд. долл. "Это означает отсутствие спроса на серьезные инвестиционные проекты", - сказал Улюкаев.

Кроме этого, он отметил, что власти РФ обеспокоены ростом зарубежных заимствований госкомпаний, но запрещать их было бы неправильно.