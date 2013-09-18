СМИ: Клюев возглавил предвыборный штаб Януковича

Это решение было принято на заседании политсовета, которое состоялось в среду, 18 сентября, днем в кинозале Верховной Рады, сообщил Борис Колесников, который был снова избран заместителем председателя партии.

"Да, меня и Клюева избрали. Но это назначение еще должен утвердить съезд партии. На самом деле, глобально ничего не изменилось, я и раньше был замглавы партии, просто у меня немного поменялись обязанности", - сказал Колесников.

В эксклюзивном комментарии изданию Левый берег Колесников разъяснил содержание этих обязанностей.

"В связи с избранием меня на должность заместителя главы фракции Партии регионов в Верховной Раде я возвращаюсь к активному выполнению тех обязанностей, которые ранее были поручены мне партией - идеологией и разработкой возможных стратегий развития партии", - сказал он.

По материалам: Вести, lb.ua