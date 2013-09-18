Россия запретила ввоз молочных продуктов из Литвы

08:22, 18 сентября 2013
Общество
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Роспотребнадзор вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Литвы. 

Литва не является ключевым игроком на российском молочном рынке

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.

Это связано с качеством и безопасностью молочной продукции из этой страны: в ней был обнаружен антибиотик тетрациклин.

По данным Национального союза производителей молока, Литва не является ключевым игроком на российском молочном рынке, так как ее доля составляет менее 1%.

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