Россия запретила ввоз молочных продуктов из Литвы

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.

Это связано с качеством и безопасностью молочной продукции из этой страны: в ней был обнаружен антибиотик тетрациклин.

По данным Национального союза производителей молока, Литва не является ключевым игроком на российском молочном рынке, так как ее доля составляет менее 1%.