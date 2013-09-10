Роспотребнадзор собирается запретить молдовский алкоголь

"Завтра, возможно, будет принято решение о полной приостановке поставок молдовской алкогольной продукции в Российскую Федерацию", - сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает РИА Новости, по результатам исследований лабораторий Роспотребнадзора только за последнее время выявлено восемь партий алкогольной продукции (две партии вина и шесть партий коньяка), не соответствующих требованиям безопасности по содержанию дибутилфталата и ди(2-этилгексил)фталата. Речь идет о производителях СП VinariaPurcari, "Комбинат по производству вин "Крикова", АООТ "Арома". При этом в отдельных партиях нормы по содержанию вредных веществ были превышены в 80-90 раз.

По теме: Россия официально предложила Украине проинспектировать фабрики Roshen

"При проведении лабораторных исследований проб коньяка (дивинов), представленных для целей государственной регистрации, также в двух случаях выявлены превышения предельно допустимых концентраций химических веществ. Исследование представленных проб алкогольной продукции продолжается. Экспертные заключения на данную алкогольную продукцию в стадии оформления", - сообщает ведомство.