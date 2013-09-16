В Киевской области взорвался гараж: людей отбросило на 15 м и оторвало руки

От сильной взрывной волны двух мужчин отбросило на 15 метров. Оба с оторванными кистями рук и многочисленными рваными ранами и ожогами сейчас в реанимации. Владелец дома, вытягивая пострадавших с огня, также получил ожоги рук.

Гараж был забит техникой: мопед, бензопилы, электрогенераторы и топливо к ним - не менее 150 литров бензина, сообщает ТСН.

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Не исключено, что пострадавшие проводили сварочные работы и пренебрегли правилами пожарной безопасности. "Два полных газовых баллона были, и у одного был надорванный вентиль. Они тоже могли вызвать взрыв. Но что именно взорвалось, мы выясняем", - отметил представитель милиции Киевской области Николай Жукович.