В Симферополе на автозаправке прогремел взрыв, есть погибшие
Сегодня утром, 4 сентября, на автозаправке в селе Фонтаны Симферопольского района произошел взрыв.
Пресс-служба Территориального управления Госгорпромнадзора в АРК и Севастополе сообщила о трагическом происшествии на АГНКС в пригороде Симферополя на заправочной станции «Веритас Трансгроупп».
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По предварительным данным, около 7:00 при заправке автомобиля Daewoo произошел взрыв пластикового автомобильного баллона без последующего горения. Водитель автотранспортного средства, находившийся возле машины в момент заправки, погиб, сообщает cit.ua.
Управлением Госгорпромнадзора была создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств и причин несчастного случая.
Напомним, что в августе прошлого года в крымской столице уже был подобный случай. На заправке произошел взрыв газового баллона в автомобиле. Тогда по счастливой случайности никто не пострадал.