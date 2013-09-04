В Симферополе на автозаправке прогремел взрыв, есть погибшие

Пресс-служба Территориального управления Госгорпромнадзора в АРК и Севастополе сообщила о трагическом происшествии на АГНКС в пригороде Симферополя на заправочной станции «Веритас Трансгроупп».

По теме: Из-за взрыва газа в харьковской высотке мужчина получил 70% ожогов тела

По предварительным данным, около 7:00 при заправке автомобиля Daewoo произошел взрыв пластикового автомобильного баллона без последующего горения. Водитель автотранспортного средства, находившийся возле машины в момент заправки, погиб, сообщает cit.ua.

Управлением Госгорпромнадзора была создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств и причин несчастного случая.

Напомним, что в августе прошлого года в крымской столице уже был подобный случай. На заправке произошел взрыв газового баллона в автомобиле. Тогда по счастливой случайности никто не пострадал.