В Луганской области в заброшенной шахте обнаружены тела трех человек

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, тела погибших подняты. Предварительная причина гибели – недостаток кислорода в воздухе.

На месте происшествия работали два отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

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По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.