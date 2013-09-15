В Луганской области в заброшенной шахте обнаружены тела трех человек
12:15, 15 сентября 2013Общество
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Возле с. Индустрия Антрацитовского района Луганской области в заброшенном несанкционированном руднике на глубине около 90 м обнаружены тела трех погибших людей, которые накануне спустились в шахту и не вернулись на поверхность.
Горняки погибли из-за недостатка кислорода в воздухе
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, тела погибших подняты. Предварительная причина гибели – недостаток кислорода в воздухе.
На месте происшествия работали два отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
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По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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