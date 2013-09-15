В Афганистане почти 30 человек погибли при обрушении в шахте

Жертвами обрушения породы в угольной шахте на севере Афганистана стали 27 человек, еще 20 получили ранения.

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