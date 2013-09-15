В Афганистане почти 30 человек погибли при обрушении в шахте
11:47, 15 сентября 2013Мир
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Жертвами обрушения породы в угольной шахте на севере Афганистана стали 27 человек, еще 20 получили ранения.
Инцидент произошел на предприятии в провинции Саманган.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
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На месте инцидента продолжается спасательная операция. О причинах аварии не сообщается.
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