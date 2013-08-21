На Донбассе в ликвидированной шахте погибли два человека
09:28, 21 августа 2013Общество
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В Донецкой области в выработке ликвидированной шахты погибли два человека, которые несанкционированно добывали уголь.
В шахте несанкционированно добывали уголь
Вчера возле города Кировское Шахтерского района Донецкой области в выработке ликвидированного угледобывающего предприятия ООО «Алмаз» спасатели Минэнергоугля на горизонте 80 м нашли тела двух погибших, которые несанкционированно добывали уголь.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, тела были подняты на поверхность.
Предварительная причина смерти – отравление рудничным газом.
По факту гибели правоохранительные органы ведут следствие.
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На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
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