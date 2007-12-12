Ющенко подписал Указ о повышении боеспособности армии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о дополнительных мерах по повышению боеспособности Вооруженных Сил Украины.

Текст документа размещен на официальном веб-портале главы государства.

Решение принято с целью обеспечения развития ВСУ и повышения их боеспособности.

Согласно документу, до 1 марта 2008 г. Кабинет министров Украины должен подготовить и подать свои предложения о внесении изменений в Государственную программу развития Вооруженных Сил на 2006 – 2011 годы относительно завершения до конца 2010 г. перехода на комплектование Вооруженных Сил Украины военнослужащими, проходящими воинскую службу по контракту.

Также Кабмин должен до 1 ноября разработать для внесения на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об утверждении новых уставов ВСУ с учетом перехода на контрактную воинскую службу.

Кроме того, правительство должно подготовить законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» относительно продажи недвижимого имущества Вооруженных Сил Украины, других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований исключительно Фондом государственного имущества Украины.

В указе, в частности, говорится и об осуществлении в первом квартале 2008 г. анализа причин неудовлетворительного решения вопросов строительства (приобретения) жилья для военнослужащих и отработки эффективных механизмов финансирования необходимых мер для улучшения ситуации.

Министерству обороны Украины глава государства поручил до 30 декабря текущего года разработать и утвердить программу развития Сил специальных операций; обеспечить формирование государственного оборонного заказа на 2008 год с учетом необходимости переоснащения Вооруженных Сил новейшими образцами оружия и военной техники.

Минобороны также должно уточнить в месячный срок после принятия Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» плана наращивания боеготовности Объединенных сил быстрого реагирования; усовершенствовать до 1 марта следующего года механизм мониторинга и контроля за состоянием боеготовности Объединенных сил к выполнению задач по назначению.