Рынок медийной интернет-рекламы в Украине за полгода вырос на 37%

Об этом УНИАН сообщили в Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).

По данным ассоциации, порядка 40% объема рынка представляют прямые продажи площадок рекламодателям без привлечения посреднических структур.

Ранее эксперты рынка прогнозировали общий объем интернет-рекламы в Украине по итогам года на уровне 920 млн грн, что на 35% больше итоговых показателей 2012 года.

Как сообщал УНИАН, объем рынка медийной интернет-рекламы Украины по итогам 2012 года вырос в 2,4 раза и составил 594 млн грн, при этом почти половина продаж (44,5%) осуществлена площадками напрямую рекламодателям, минуя агентский рынок. Цифры были получены посредством перекрестного анализа данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов.

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) была создана в 2000 г. с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии различных сегментов интернета в Украине. Ассоциация объединяет свыше 140 компаний: крупнейших провайдеров, операторов связи, регистраторов доменных имен, производителей оборудования, выставочные, издательские и другие компании, имеющие непосредственное отношение к украинскому сегменту интернета. Проект Исследования украинской аудитории интернета запущен ИнАУ в начале 2010 г. В марте 2010 г. создан Комитет ИнАУ по вопросам интернет-рекламы.