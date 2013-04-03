В Киеве пройдет iForum – самая масштабная конференция интернетчиков
24 апреля 2013 г. в Киеве пройдет iForum – самая масштабная конференция интернетчиков в Украине, которая соберет под одной крышей более шести тысяч участников.
В прошлом году Форум интернет-деятелей посетили 5576 человек, а в 2011 году – 3774 человека, что было занесено в Национальный реестр рекордов Украины.
Вся программа Форума составляется Оргкомитетом, исходя из актуальности и нужности информации для участников мероприятия.
Форум пройдет в пять одновременных потоков и займет в два раза больше площади.
Тематика потоков:
1.Интернет-бизнес
- вывод офлайновых (реальных) бизнесов в онлайн (в Интернет);
- юридические и правовые вопросы, связанные с существованием интернет-компаний;
- вопросы коммуникаций между бизнесами в Интернете (платежные системы, платформы, социальные сети);
- вопросы методологий маркетинга интернет-компаний (только общие вопросы);
- вопросы взаимоотношений между заказчиком и исполнителем в сфере Интернет.
2. Реклама/Аналитика/Продвижение
Чтобы успешно продвигать бизнес в Интернете, необходимо досконально разбираться в существующих инструментах интернет-рекламы, а также отслеживать новые инструменты, брать их на вооружение. В потоке «Реклама. Аналитика. Продвижение» мы поговорим обо всех ключевых способах привлечения пользователей на сайт, увеличения продаж в онлайне, а также о различных подходах к аналитике эффективности интернет-рекламы.
3. Стартапы/E-Commerce
Секция «Стартапы», как и в прошлом году, будет состоять из 20-минутных докладов. Каждый из них будет освещать проблему, с которой сталкивается большая часть предпринимателей, строящих бизнес. В этом году на секции будут преобладать спикеры из России, Европы и США.
Кроме того, на iFrorum-2013 мы приглашаем большое количество англоязычных спикеров, которым будет выделена отдельная секция под мастер-классы. На них будут раскрываться темы, интересные для интернет-общественности.
Тема «E-commerce» выделена в отдельную секцию, так как направление становится горячим. На сессии будут обсуждаться проблемы и их решения, которые возникают перед предпринимателями в области электронной коммерции. Основные направления – маркетинг, логистика, платежи, работа с клиентами. В рамках секции будет активно рассматриваться переход бизнеса каталожной торговли в интернет.
4. Mobile/Игры
Секция «Мобильные платформы» ориентирована на предпринимателей, которые строят свой бизнес с использованием мобильных платформ. Среди вопросов, которые мы хотим рассмотреть на секции, – тренды в мобильном мире, особенности построения бизнеса на разных платформах, проблемы переноса продукта с одной платформы на другую, консоли, построение интегрированных сервисов, десктоп-мобильные приложения, модели монетизации мобильных проектов и др.
Секция плавно перейдет в секцию «Игры», которая ориентирована на предпринимателей и сотрудников игровых компаний. На сессии будут обсуждаться тренды в игровой индустрии, а именно: мобильные игры, игры в соцсетях и игры на консолях.
5. Интернет-технологии
- построение высоконагруженных систем;
- «облака» и разработка под них;
- разработка мобильных приложений (инструменты, фреймворки, платформы);
- Big Data и NoSQL базы данных;
- новые тенденции в разработке веб-приложений;
- новые платформы (так год назад это был Windows 8 и Windows Phone);
- новые и/или интересные языки программирования и фреймворки.