Свиногаз: В Украине заработал первый биогазовый завод (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По предоставленной информации, завод ежедневно будет перерабатывать 400 тонн отходов свинокомплекса, в результате чего хозяйственники будут получать в среднем 4 млн. куб. м газа, 10 млн кВт/час тепловой энергии и 9,5 млн. кВт/час электроэнергии на протяжении года.

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Среди преимуществ биогазового производства – сведение к минимуму запаха отходов животноводства, оптимизация их использования в качестве ценного удобрения, уменьшение влияния на окружающую среду за счет ограничения выбросов парниковых газов. Отработанные после газовой установки отходы в виде торфа будут поступать на поля, что позволит удобрять земли, нуждающиеся в органике.

В открытии завода принял участие министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков.

«Только эта установка позволит экономить около 1,5 миллионов кубических метров газа в год, - подчеркнул Проскуряков. - Если мы такие проекты будем внедрять на всех животноводческих комплексах и умножим эти полтора миллиона на количество комплексов, сможем довольно много сэкономить на газе. А это сейчас одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами Президент».

В дальнейших планах компании «Даноша» - открытие в Ивано-Франковской области еще трех биогазовых заводов. Еще один из них рассчитывают запустить в действие в 2015 году в селе Тустань Галицкого района.

Справка УНИАН. На Прикарпатье ООО «Даноша» имеет производственные мощности в селах Копанки, Лука, Вилки Калушского района, Тустань, Ланы Галицкого района, в которых содержится 125 тысяч голов свиней.