В Ривне запустили мусороперерабатывающий завод (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на церемонии открытия городской председатель Ривне Владимир Хомко отметил, что предприятие построено на принципах публично-частного партнерства за инвестиционные средства. Город, по его словам, не потратил в этом плане ни одной копейки.

Автором проекта является компания «УкрЭко-Индастри». Совокупный размер инвестиций превышает 70 млн грн. Мощность предприятия рассчитана на 120 тысяч тонн бытовых отходов ежегодно. Планируется, что новый мусороперерабатывающий завод будет перерабатывать отходы не только из Ривне, но и из соседних областей, и обеспечит Здолбуновский цементный комбинат «Волынь-Цемент» альтернативным газовому топливом в виде сортированных бытовых отходов. На предприятии будут работать около 50 человек.

Министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков в комментарии корреспонденту УНИАН отметил, что инициатива ривнян – лишь начало, на основе этого завода будут определены перспективы сооружения подобных предприятий в Украине. Министр отметил, что планирует встретиться с инвесторами, чтобы распространить опыт Ривненщины на другие регионы Украины.

По теме: Строить мусороперерабатывающий комплекс в Киеве предложат инвесторам

По его словам, подход при этом будет индивидуальный – где-то будут сооружать завод мусоросжигательный, а в другом регионе – мусороперерабатывающий. Но для этого необходима стабильность и согласованная работа всех ветвей власти, отметил министр. «Если мы сейчас не начнем строить такие заводы, то наша страна может оказаться засыпанной мусором», - отметил он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, открытия мусороперерабатывающего комплекса стало вторым этапом инновационного энергосберегающего проекта, на реализацию которого иностранные инвесторы до 2015 года планируют направить более 300 млн евро. В целом, благодаря внедрению первого этапа, предприятие уже уменьшило потребление газа в 14 раз. Так, 93% импортного энергоресурса при производстве цемента здесь заменили углем.

Согласно сообщению пресс-службы, в рамках второго этапа в энергоресурс будут переводиться твердые бытовые отходы. Открытый сегодня мусороперерабатывающий комплекс сортирует мусор, измельчает и превращает в новый вид альтернативного топлива (так называемый «флафф»). Экологически чистые «флаффы» сжигают в оборотных печах ПАО «Волынь-Цемент». Стоимость тепловой энергии от мусорных брикетов вдвое меньше, чем при использовании угля. Поэтому альтернативным топливом из бытовых отходов планируют заменить 40% энергоресурса. Следовательно, предприятие сможет ежегодно экономить ориентировочно 1 миллион евро. Благодаря этому планируют на 15% снизить себестоимость продукции.

По мнению председателя облгосадминистрации Василия Берташа, внедрение этого энергосберегающего проекта сделает местную продукцию более востребованной на иностранных и отечественных рынках.