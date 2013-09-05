СМИ: В Кабмине рассчитывают на виртуальный реэкспорт российского газа из Словакии

Вчера в ведомстве заявили, что этот вопрос обсуждали на прошедших в среду переговорах в Брюсселе, а в конце сентября он будет рассмотрен Еврокомиссией.

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Как стало известно "Ъ", Украина планирует решить проблему за счет подписания изменений к техническим соглашениям со словацкой Eustream, которые позволят запустить так называемый виртуальный реверс газа. Впрочем, для того чтобы подтвердить легитимность этой схемы, необходимо получить положительное заключение Еврокомиссии, считают эксперты.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий во вторник в Брюсселе обсудили "вопросы реверсных поставок газа из Европы", сообщили вчера в Минэнерго. Еще одна встреча прошла с главным исполнительным директором RWE Supply & Trading Стефаном Юдишем, во время которой обсуждали новый контракт на поставку газа в Украину, добавили в ведомстве, отказавшись от дальнейших комментариев. В представительстве Украины при ЕС отметили лишь, что в конце сентября будет проведено заседание группы Еврокомиссии по вопросам координации поставок газа с участием украинской стороны.

Украина добивается от Еврокомиссии поддержки относительно подписания нового технического соглашения между "Укртрансгазом" и словацкой Eustream, рассказал источник в Кабинете министров, знакомый с ходом переговоров. "Мы хотим запустить виртуальный реверс — своповое замещение газа, когда часть российского топлива остается в Украине, а в Словакии этот объем "Газпрому" компенсирует наш партнер — RWE. Однако в техническом соглашении между компаниями—операторами газотранспортных систем Украины и Словакии сейчас нет пункта об учете таких операций",— заявил собеседник. Такую возможность намерены предусмотреть в новом техсоглашении между сторонами. В этом случае, как утверждает собеседник, "Газпром" будет вынужден учитывать такую схему поставок в балансе газа, поставляемого в Украину. "И Украина, и Словакия являются членами Европейского энергосообщества. Внесение изменений об учете встречных поставок как раз соответствует нормам Третьего энергопакета, который обязателен для членов этой организации",— объясняет он.