В Киеве откроются точки прямого сбыта продукции сельхозпроизводителей

В ближайшее время в Киеве появится 10 таких точек сбыта, сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сегодня во время пресс-конференции.

«Рост урожая зерна помог увеличить кормовую базу для животноводства. Кроме того, в Украине уже третий год продолжают действовать программы государственной поддержки животноводства. Это и дотация за сохранение и содержание скота, и компенсация стоимости закупленных доильных аппаратов, племенных телок, доплата за сданный на забой скот. Также действует программа частичного возмещения строительства и реконструкции животноводческих комплексов», - отметил министр.

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По словам Присяжнюка, с начала года на эти программы государство направило почти 342 миллиона гривен. Однако глава министерства отметил, что одной дотационной поддержки мало.

«Крестьянин должен реализовывать свою произведенную продукцию за достойную цену. Ведь это основная экономическая мотивация. Поэтому мы инициируем сокращение маркетингового цепи реализации фермерской продукции. И именно это должно дать отдельный дополнительный эффект для производителя - крестьянина», - подчеркнул министр.

Также Присяжнюк добавил, что в Киеве в ближайшее время стартует пилотный проект таких пунктов сбыта. Их планируется создать около 10. В них потребители смогут приобрести фермерскую продукцию прямо от сельхозпроизводителей.