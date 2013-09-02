Присяжнюк: Аграрии приобрели 12 тысяч единиц сельхозтехники с начала года

Этому способствовали, в том числе, государственные лизинговые программы. На них в Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусмотрено почти 1,3 миллиарда гривен. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодня в Украине продолжается активная работа по обновлению парка сельхозтехники. Ведь осеннее-полевые работы − в активной фазе. Кроме того, ожидается высокий урожай и нужно максимально избежать его потерь при уборке. Так, уже с начала этого года отечественные аграрии приобрели более 12 тысяч единиц сельхозтехники. А это на 25% больше, чем в прошлом году», − отметил министр.

В частности, аграрии приобрели 2,3 тысячи тракторов, 1,3 тысячи единиц почвообрабатывающей техники, почти 900 − посевной техники, 512 зерноуборочных комбайнов и т.д.

Глава ведомства также отметил, что почти половина приобретенной в этому году техники − отечественного производства. И этот показатель будет расти. Ведь сейчас на украинских предприятиях по производству сельхозтехники реализуются совместные с иностранными производителями инвестиционные проекты.

«Необходимо также стимулировать покупателей этой техники − украинских аграриев. Для этого действуют специальные программы лизина. Так, в Программе активизации экономики на них предусмотрено 1,3 миллиарда гривен на приобретение почти 4 тысяч единиц сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства», − отметил Николай Присяжнюк.