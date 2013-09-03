В Полтавской области от газоснабжения отключено 5 населенных пунктов

Утечка происходила в трубопроводе через речку Вовнянка диаметром 279 мм. Об этом сообщает Центр пропаганды облуправления ГСЧС.

По данным управления, в результате аварии от газоснабжения отключены 5 населенных пунктов: с. Бехтерщина, с. Широкая Долина, с. Устивица, с. Михайловка, с. Марьянское.

"Без газоснабжения оказалось 1250 дворов, в которых проживает 3136 человек. Для ликвидации аварии привлечены 2 единицы техники, 2 аварийные бригады Великобагачанского управления эксплуатации газового хозяйства «Полтавагаз». Работы по устранению утечки газа сегодня продолжаются", - сказали УНИАН в центре пропаганды.