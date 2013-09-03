В Полтавской области от газоснабжения отключено 5 населенных пунктов
11:17, 03 сентября 2013Общество
1114
Вечером в понедельник, 2 сентября, работники Великобагачанского управления эксплуатации газового хозяйства компании «Полтавагаз» обнаружили утечку природного газа.
Без газоснабжения оказалось 1250 дворов
Утечка происходила в трубопроводе через речку Вовнянка диаметром 279 мм. Об этом сообщает Центр пропаганды облуправления ГСЧС.
По данным управления, в результате аварии от газоснабжения отключены 5 населенных пунктов: с. Бехтерщина, с. Широкая Долина, с. Устивица, с. Михайловка, с. Марьянское.
"Без газоснабжения оказалось 1250 дворов, в которых проживает 3136 человек. Для ликвидации аварии привлечены 2 единицы техники, 2 аварийные бригады Великобагачанского управления эксплуатации газового хозяйства «Полтавагаз». Работы по устранению утечки газа сегодня продолжаются", - сказали УНИАН в центре пропаганды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter