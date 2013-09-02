Украина обсудит со Словакией вопрос реверсных поставок газа – источник

На встрече обсудят вопрос реверсных поставок газа из Словакии, сообщил УНИАН источник в Минэнергоугля.

"О решениях по Словакии будет известно завтра, поскольку министр едет в Брюссель на встречу с еврокомиссаром Эттингером. В том числе там будет рассматриваться вопрос по реверсу газа из Словакии", - сообщил источник.

Кроме того, в министерстве опровергают информацию о задержке поставок газа из Словакии, распространенную в понедельник рядом СМИ.

"Все, что заявлял министр, абсолютно правдиво, что бы ни говорили СМИ", - ответили на вопрос УНИАН в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия до сентября текущего года должна была дать юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа.

По словам директора секретариата Энергетического сообщества Янеша Копача, поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По словам Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.