В харьковской высотке взорвался газ

Информацию об этом подтвердил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

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Он пообещал предоставить более подробную информацию позже.

В то же время в пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что, по предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа. Чрезвычайная ситуация произошла в квартире на пятом этаже первого подъезда.

Пожарники уже приступили к ликвидации очага загорания, на месте работают аварийные службы, «Харьковгоргаз», скорая помощь.

По предварительным данным жертв нет.