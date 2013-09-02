В харьковской высотке взорвался газ
14:09, 02 сентября 2013Общество
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В Харькове в многоквартирном жилом доме по улице Метростроевцев, 32 произошел взрыв.
В Харькове произошел взрыв газа / Фото: Google Maps
Информацию об этом подтвердил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
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Он пообещал предоставить более подробную информацию позже.
В то же время в пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что, по предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа. Чрезвычайная ситуация произошла в квартире на пятом этаже первого подъезда.
Пожарники уже приступили к ликвидации очага загорания, на месте работают аварийные службы, «Харьковгоргаз», скорая помощь.
По предварительным данным жертв нет.
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