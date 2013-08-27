На границе остановили украинца, который пытался вывезти тонну секонд-хенда в РФ

Пограничники отдела «Краснодон» Луганского отряда задержали украинца, который пытался перевезти в Россию почти тонну сэконд-хенда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, автомобиль УАЗ без номерных знаков, который на большой скорости двигался в сторону России, правоохранители заметили во время проверки государственной границы. Задержать 18-летнего водителя пограничникам удалось за несколько метров от границы, вблизи населенного пункта Изварино Краснодонского района. Впоследствии выяснилось, что молодой человек перевозил почти тонну сэконд-хенда, который собирался там реализовать.

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Конфискат стоимостью 50 тыс. грн и автомобиль стоимостью 20 тыс. грн изъяты и переданы работникам таможни. В отношении задержанного украинца составлены протоколы административного производства.