Водитель грузовика пытался вывезти за границу 1,6 тонны янтаря

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, водитель подал на пограничный и таможенный контроль документы, в которых было указано, что транспортное средство следовало в Чехию с грузом древесного угля. Однако пограничники инициировали проведение совместного углубленного досмотра автомобиля. При проверке в полуприцепе среди угля было найдено 42 мешка янтаря.

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Товар изъят для проведения экспертного исследования, по результатам которого будет установлена его стоимость и составлены соответствующие процессуальные документы.