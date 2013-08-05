Водитель грузовика пытался вывезти за границу 1,6 тонны янтаря
09:38, 05 августа 2013Общество
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Пограничники Мостиского отряда и работники таможни выявили в грузовике МАВ в пункте пропуска «Краковец» 1611 кг необработанного янтаря.
Янтарь везли в Чехию
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, водитель подал на пограничный и таможенный контроль документы, в которых было указано, что транспортное средство следовало в Чехию с грузом древесного угля. Однако пограничники инициировали проведение совместного углубленного досмотра автомобиля. При проверке в полуприцепе среди угля было найдено 42 мешка янтаря.
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Товар изъят для проведения экспертного исследования, по результатам которого будет установлена его стоимость и составлены соответствующие процессуальные документы.
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