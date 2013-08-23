Подозреваемого в похищении монахинь освободили и снова задержали

Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, после того, как суд отпустил под залог одного из подозреваемых в похищении монахинь, милиция вновь его задержала.

Этому человеку вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сказал источник, подозрение предъявлено в рамках расследования производства о похищении монахинь.

Таким образом, этому человеку инкриминируются две статьи Уголовного кодекса - кроме разбоя, покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 через ст. 15 УК), которое было предъявлено ему ранее.

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Как сообщал УНИАН, настоятельница Свято-Покровского монастыря Калисфения (Татьяна Шамайло) и ее помощница Екатерина отсутствовали в монастыре четверо суток. Вечером 17 июня они вернулись в монастырь.

По данным СМИ, монахинь держали в подвале за городом, били и требовали деньги, а затем вывезли на проселок и бросили. Женщины пешком добрались до Киева.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что исчезновения монахинь связывают с делом аферистки Светланы П., которая обещала богатым людям «Лексусы» с 30-процентной скидкой. Деньги она брала, но автомобили не поставляла. Таким образом Светлана собрала 160 млн грн. Возможно, войдя в доверие к монахиням, аферистка с их помощью знакомилась с потенциальными клиентами, среди которых были и депутаты, и высокие должностные лица.

Органы милиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на преднамеренное убийство).

Милиция 18 июня задержала Сергея Бута - брата бывшего народного депутата Юрия Бута, по подозрению в похищении в Киеве двух монахинь.

2 августа стало известно, что задержаны еще пять подозреваемых по делу о похищении монахинь Свято-Покровского монастыря. По данным источников "Комсомольской правды" в милиции, все задержанные - это люди из окружения Бута.

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27 июня Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на убийство монахинь Сергею Буту.

22 августа Апелляционный суд Киева принял решение, которым один из подозреваемых в покушении на убийство монахинь Свято-Покровского монастыря был освобожден под залог в размере 344 тыс. грн.

В сообщении пресс-службы Киевской прокуратуры подчеркивается, что прокуратура возражала против освобождения из-под стражи подозреваемого.