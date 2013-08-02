Задержали еще пятерых подозреваемых по делу о похищении монахинь - СМИ

Задержаны еще пять подозреваемых деле о похищении монахинь Свято-Покровского монастыря. Об этом сообщает газета “Комсомольская правда”.

“Это пять мужчин, в возрасте от 22 до 33 лет”, - пишет газета. Издание сообщает, что сегодня вечером Печерский районный суд Киева избрал для троих из них меру пресечения в виде содержания под стражей. Судьба еще двоих - сейчас решается.

Начальник пресс-службы прокуратуры Киева Яна Соболевская сообщила газете, что “задержание и следственные действия осуществлялись под надзором прокуратуры Печерского района Киева”.

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По данным источников "Комсомольской правды" в милиции, все задержанные - это люди из окружения Сергея Бута, которого арестовали по громкому делу ранее, а задержанные - это непосредственные исполнители похищения. Они похитили матушку и ее помощницу, а потом удерживали их.

Как сообщал УНИАН, милиция 18 июня задержала Сергея Бута - брата бывшего народного депутата Юрия Бута, по подозрению в похищении в Киеве двух монахинь.

Настоятельница Свято-Покровского монастыря Калисфения (Татьяна Шамайло) и ее помощница Катерина отсутствовали в монастыре четверо суток. Вечером 17 июня они вернулись в монастырь.

Кроме того, как стало известно ТСН, Сергей Бут дружил с архиепископом Александром, к которому пошли монахини в день исчезновения.

В СМИ появилась информация, что монахинь держали в подвале за городом, били и требовали деньги, а затем вывезли на проселочную дорогу и бросили. Женщины пешком дошли до Киева.

По данным газеты «Вести», источники в правоохранительных органах рассказали, что исчезновение монахинь связывают с делом аферистки Светланы П., обещавшей богатым людям дорогие автомобили («Лексусы») с 30-процентной скидкой. Деньги она брала, но автомобили не поставляла. Таким образом Светлана собрала 160 млн грн. Возможно, войдя в доверие к монахиням, аферистка с их помощью знакомилась с потенциальными клиентами, среди которых были и депутаты, и высокие должностные лица.

19 июня начальник пресс-службы прокуратуры Киева Яна Соболевская сообщила, что подозреваемому в покушении на убийство монахинь избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Органы милиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

27 июня Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на убийство монахинь Сергею Буту.