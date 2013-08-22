Российский консул назвал “пощечиной России" избиение Паниным жителя Крыма

Об этом генконсул РФ сказал в комментарии газете «Сегодня».

«Для меня, как и для любого нормального человека, хамство неприемлемо. И оно не имеет ни статуса, ни национальности. Если актер Панин действительно ударил молодого человека, да еще и оскорбил его национальность, цинично комментируя свой безобразный поступок, то я рассматриваю это как пощечину России. Это касается нравственной оценки произошедшего», - отметил Светличный.

«А что касается закона, то правоохранительные органы, если усматривают в случившемся признаки наказуемого злодеяния, вправе привлечь виновного к административно или даже уголовной ответственности», добавил генконсул РФ в Крыму.

Как сообщал УНИАН, в Крыму милиция открыла уголовное производство по факту избиения российским актером Алексей Паниным жителя Крыма после ДТП.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в Алуште, с участием автомобиля, пассажиром которого являлся гражданин Российской Федерации, заявлений и сообщений в органы внутренних дел Крыма не поступало. В некоторых СМИ появилась информация о нанесении гражданином РФ телесных повреждений гражданину. Открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение", - сообщили в пресс-службе главного управления МВД в Крыму.

Но в то же время СМИ разместили комментарии самого Панина, из которых следует что именно он нанес телесные повреждения крымскому татарину.

"Молодой мальчик - татарин, врезался в бампер. Там нет ни одной царапины, но это он врезался. Человек позволил себе хамски пообщаться и все. Ничего не произошло - все нормально. Хамское быдло ударил машину в "жопу", захотел заработать денег. У него это не получилось... Я его за горло схватил. Был бы у меня камень под рукой, я бы ему башку разбил", - сказал Панин "Вестям".