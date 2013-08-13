Рыбаку Федоровичу требуется медобследование - генконсул

Господин Москаленко также подтвердил ВВС Украина, что дело рыбака, чей баркас столкнулся с катером российских пограничников, передали в прокуратуру.

В результате аварии погибли четверо украинцев, находившиеся в лодке. Спастись удалось только Александру Федоровичу.

"Хотя состояние здоровья его более-менее нормальное, но ему требуется дополнительное медицинское обследование. Мы будем оказывать соответствующие действия, чтобы его прямо в Ейске положили на дообследование, поскольку у него возникают некоторые проблемы, в частности со зрением", - сказал генконсул.

С украинской стороны за ходом дела будет наблюдать консул Василий Сердега.

Ранее адвокат украинца Виктория Просвирина сообщила ВВС Украина, что ему отказали в ходатайстве о предоставлении права вернуться в Украину.

Теперь, по словам госпожи Просвириной, прокуратура должна решить, передавать ли дело в суд, либо же вернуть на дорасследование.

На вопрос, будет ли подавать адвокат новые ходатайства о возвращении своего клиента в Украину, госпожа Просвирина сказала, что "обязательно будем подавать".

"Можем на этапе расследования подавать еще раз в порядке обжалования этого отказа, и можем также обращаться при поступлении (дела - Ред.) в суд", - сказала адвокат.

На подписке о невыезде

Александра Федоровича обвиняют по ч.3 ст. 256 УК России - незаконный вылов водных природных ресурсов группой лиц по предварительному сговору.

17 июля в Азовском море катер российской пограничной службы столкнулся с украинским рыболовецким баркасом. Четыре из пяти рыбаков, находившихся на борту баркаса, погибли.

После столкновения Александр Федорович попал в больницу в Ейске (Краснодарский край, Россия), откуда его впоследствии выписали. Сейчас господин Федорович находится в России на подписке о невыезде.

В консульстве Украины еще раньше заявили, что Александр Федорович не совершил никакого преступления на территории Российской Федерации и заверили, что дипломаты делают все возможное, чтобы вернуть его в Украину.

В пятницу, 9 августа, министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что инцидент между украинскими рыбаками и российскими пограничниками возник не в территориальных водах России, и поэтому нет оснований для уголовного преследования рыбака Александра Федоровича.

BBC Україна