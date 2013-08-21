В Чернигове мужчина выпал с 9-го этажа - и остался жив

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГСЧС в Черниговской области.

Согласно сообщению, 20 августа в 21.30 в Службу «101» поступило сообщение о том, что на ул. Красногвардейской мужчина упал с балкона собственной квартиры на 9-м этаже на крышу одноэтажной пристройки к дому.

Работники пожарно-спасательной части по выдвижной лестнице поднялись к пострадавшему, положили его на носилки и, переправив через окно квартиры на 2-м этаже, вынесли к карете скорой медицинской помощи. Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц. Состояние здоровья пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

По теме: В Харькове из окна вуза выпал преподаватель

По предварительным данным, 26-летний владелец квартиры после застолья вышел на балкон, а через несколько минут его жена и друг, которые оставались в комнате, услышали крик. Поняв, что произошло, они вызвали спасателей и медиков.