В Харькове из окна вуза выпал преподаватель
19:11, 14 августа 2013Общество
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В Харькове из окна одного из высших учебных заведений города выпал преподаватель.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, тело мужчины обнаружили сегодня, 14 августа.
На место происшествия выехало руководство Дзержинского РО и следственно-оперативная группа.
Во время проведения следственных действий правоохранителями была установлена личность погибшего, им оказался 75-летний харьковчанин. Мужчина работал в учебном заведении преподавателем.
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Сейчас тело погибшего без имеющихся признаков насильственной смерти направлено в морг. По указанному факту ведется дальнейшая проверка.
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