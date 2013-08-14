В Харькове из окна вуза выпал преподаватель

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, тело мужчины обнаружили сегодня, 14 августа.

На место происшествия выехало руководство Дзержинского РО и следственно-оперативная группа.

Во время проведения следственных действий правоохранителями была установлена личность погибшего, им оказался 75-летний харьковчанин. Мужчина работал в учебном заведении преподавателем.

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Сейчас тело погибшего без имеющихся признаков насильственной смерти направлено в морг. По указанному факту ведется дальнейшая проверка.