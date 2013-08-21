Убийца больного ДЦП ребенка получил пожизненный срок

В Донецкой области городской суд Краматорска приговорил убийцу 8-летнего мальчика, больного ДЦП, к пожизненному заключению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горотдела милиции Краматорска, трагедия произошла в феврале в городском поселке Ясногорка. В то время, когда мать и бабушка 8-летнего мальчика находились в отъезде, отчим избил пасынка до смерти на глазах у младшей дочери и скрылся.

Вскоре милиция установили местонахождение отчима и задержала его. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном, а на одном из судебных заседаний изменил свои показания и пояснил, что пасынка не бил, а просто играл с ним и подбрасывал, поэтому «травмы ребенок получил, когда упал на пол и ударился головой».

Судебно-медицинская экспертиза опровергла данные показания и установила, что на теле ребенка было более 17 следов от ударов.

Суд решил, что отчим избивал мальчика осознанно и не был в состоянии аффекта. В момент совершения преступления подсудимый был пьян, а это суд отнес к отягчающим обстоятельствам, как и то, что у него есть непогашенная судимость.

Государственное обвинение попросило для подсудимого высшую меру наказания. Суд согласился с доводами прокурора и доказательствами вины, собранными в ходе досудебного следствия, и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Осужденный своей вины в умышленном убийстве пасынка так и не признал, продолжая утверждать, что не причинял мальчику тяжких телесных повреждений.