СМИ: Ирина Крашкова пожелала своим насильникам пожизненных сроков

Об этом она сообщила в интервью газете Вести.

"Сейчас моя главная задача — успеть поправиться до суда и довести это дело до конца, чтобы эти — не знаю, как их назвать — ответили за сделанное", - сказала Крашкова, отвечая на вопрос о своих дальнейших планах.

"Я хочу, чтобы они получили в виде наказания пожизненные сроки лишения свободы", - заявила женщина.

По теме: "Врадиевское дело" могут легко сфальсифицировать - адвокаты

Кроме того, она рассказала, что никогда не была близко знакома с фигурантами дела.

"Ни с одним, ни со вторым мы никогда не общались. С Полищуком я только здоровалась. И все", - сказала Крашкова.

Также она отметила небезосновательность других дел, возбужденных против ее насильников - в частности, о пытках в милиции и изнасиловании и убийстве 15-летней девочки. Так, по ее словам, когда она попала в больницу, родители погибшей девочки приехали и сказали, что травмы, от которых она скончалась, были такие же, как у Крашковой.

"Если люди говорят, значит, наверное, так и было. У нас село маленькое — все друг друга знают", - отметила Ирина.

Напомним, 27 июня 29-летнюю Ирину Крашкову жестоко изнасиловали и избили трое жителей поселка Врадиевка.

Своими насильниками она назвала двоих офицеров милиции Врадиевского райотдела – лейтенанта Дмитрия Полищука и капитана милиции Евгения Дрыжака, а также таксиста Сергея Рябиненко. Рябиненко и Полищук были задержаны сразу. Дрыжак был задержан после массовых протестов жителей Врадиевки, которые разгромили Врадиевский райотдел милиции.