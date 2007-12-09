Диспетчеры «Жулян» дважды предупреждали командира чешского самолета

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что погодные условия при посадке в Жулянах, где в воскресенье вечером потерпел крушение чешский самолет, были сложными как для такого маленького лайнера. Об этом он сообщил сегодня журналистам на месте аварии.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, диспетчеры аэропорта «Жуляны» дважды предупреждали командира самолета о его отклонении от курса .

По данным министра, видимость была до 30 метров, тогда как для посадки у Жулянах, она должна быть до 60 метров. В связи с этим, диспетчеры рекомендовали сделать еще один круг, чтобы зайти на посадку, или же использовать другой аэродром. «Диспетчеры своевременно сообщили об отклонении от курса. Причины, почему не было соответствующей реакции, выясняются», - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

В то же время он сказал, что о реальной причине авиакатастрофы можно будет узнать лишь после детального изучения места аварии, обломков лайнера, и тому подобное.

Относительно пассажиров самолета, министр сообщил, что «с этим на месте разбирается прокуратура». «Предварительно там было 3 пассажира и 2 пилота», - сказал он, прибавив, что на сегодня нет информации, что кто-то из них является гражданами Украины. Он уточнил, что на борту самолета находились граждане Чехии.

Более точные данные о пассажирах самолета министерство планирует узнать после того, как свяжется с аэропортом вылета в Чехии, поскольку на время аварии он был закрыт, уточнил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он также сообщил, что на месте падения самолета работает специально созданная комиссия в рамках Государственной авиационной администрации Украины, которая будет информировать о всех обстоятельствах происшествия.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в районе киевского аэропорта “Жуляны” упал самолет, выполнявший чартерный рейс с Чехии в Киев.

По предварительным данным, погибло 5 человек: 2 пилота и 3 пассажира. Все они граждане Чехии.

Воздушное судно принадлежало Чешской Республике, владелец – MINIB Ltd, тип судна - ВЕ С В, его вес - 4700 килограммов.