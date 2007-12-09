Самый большой фейерверк в Австралии: взорвалась сразу вся фабрика
16:39, 09 декабря 2007Общество
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Полиция ищет злоумышленника
На предприятии по производству фейерверков, расположенном недалеко от Сиднея, произошли несколько взрывов, сообщает Газета.ru.
По словам очевидцев, взрывы были слышны за 30 километров от предприятия, в радиусе одного километра в домах выбиты стекла.
Пострадавших нет, жителей близлежащих домов в качестве меры предосторожности решено эвакуировать.
Пресс-секретарь местной полиции сообщил, что взрыв на предприятии мог быть умышленным.
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