Самый большой фейерверк в Австралии: взорвалась сразу вся фабрика

На предприятии по производству фейерверков, расположенном недалеко от Сиднея, произошли несколько взрывов, сообщает Газета.ru.

По словам очевидцев, взрывы были слышны за 30 километров от предприятия, в радиусе одного километра в домах выбиты стекла.

Пострадавших нет, жителей близлежащих домов в качестве меры предосторожности решено эвакуировать.

Пресс-секретарь местной полиции сообщил, что взрыв на предприятии мог быть умышленным.