Кинах: нам ни в коем случае нельзя действовать методами 2005-го года

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» и.о. министра экономики Анатолий Кинах рассказал о своем отношении к проблеме cвободных экономических зон в Украине. «Нам ни в коем случае нельзя действовать методами 2005-го года, когда в одностороннем порядке были грубо нарушены конституционные права инвесторов, отменены стимулы, которые предусмотренные законами Украины, – сказал Кинах. – Это привело к серьезному недоверию инвесторов к нашей стране, которое мы сегодня преодолеваем, и к прямым потерям».

Кинах также рассказал о законодательной работе над вопросом СЭЗ: «Сейчас готовится ряд законодательных инициатив по совершенствованию деятельности СЭЗ. Речь идет о приоритетах, направлениях, связанных с инновационной деятельностью, производством наукоемкой продукции. Чтобы предприятия в зоне и за ее пределами, выпуская аналогичную продукцию, работали в условиях равной конкуренции. Чтобы эти территории не превращались в черные дыры – где все исчезает, а государство и бюджет ничего не получают. Надо делать выводы из предыдущего опыта, в том числе и негативного. Но работать по принципу «не навреди».