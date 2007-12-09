Курултай крымских татар уговорил Мустафу Джемилева остаться

Делегаты первой сессии Курултая (национального съезда) крымскотатарского народа V созыва большинством голосов избрали Мустафу ДЖЕМИЛЕВА председателем Меджлиса.

Как передает корреспондент УНИАН, останется ли М.ДЖЕМИЛЕВ на должности руководителя Меджлиса – было одной из главных интриг нынешнего Курултая.

В субботу ситуация прояснилась – в Симферополе прошли выборы председателя Меджлиса. В бюллетень для тайного голосования были включены три кандидатуры – М.ДЖЕМИЛЕВ и два его заместителя Рефат ЧУБАРОВ (первый замглавы Меджлиса) и Ремзи ИЛЬЯСОВ (заместитель председателя Меджлиса).

Как сообщил представитель Счетной комиссии, делегатам Курултая было роздано 241. При вскрытии урны там оказался 241 бюллетень, из них не действительными признано – 6.

По результатам тайного голосования, за М.ДЖЕМИЛЕВА было отдано 193 голоса делегатов Курултая, за Р.ЧУБАРОВА проголосовал 31 делегат, за Р.ИЛЬЯСОВА – 11 делегатов.

После объявления результатов голосования, большинство делегатов Курултая стоя, аплодисментами приветствовали переизбрание М.ДЖЕМИЛЕВА главой Меджлиса.

Вместе с тем, как сообщил журналистом перед голосованием сам М.ДЖЕМИЛЕВ, главой Меджлиса он проработает до лета. Ориентировочно летом крымские татары снова соберутся на Курултай, чтобы избрать нового главу.

Это связано с тем, что М.ДЖЕМИЛЕВ остается непреклонным – и хочет покинуть пост председателя Меджлиса, мотивируя тем, что занимает его уже 16 лет, должна быть преемственность, а также тем, что ему трудно совмещать руководство Меджлисом и работу в Верховной Раде Украины (М.ДЖЕМИЛЕВ - народный депутат Украины, фракция блока "Наша Украина - Народная Самооборона").

Как заявил журналистам Р.ЧУБАРОВ, Курултай в буквальном смысле слова уговорил М.ДЖЕМИЛЕВА еще некоторое время проработать на должности главы Меджлиса. «Желание М.ДЖЕМИЛЕВА (уйти с должности – УНИАН) было сильное, но Курултай ему этого не позволил», - сказал первый замглавы Меджлиса.

Он отметил, что нахождение М.ДЖЕМИЛЕВА еще некоторое время на должности руководителя Меджлиса нужно, прежде всего, для проведения ряда реформ в работе местных органов самоуправления. Р.ЧУБАРОВ заявил, что без харизмы М.ДЖЕМИЛЕВА будет затруднительно провести эти реформы. «Харизма М.ДЖЕМИЛЕВА нам нужна для того, чтобы противостоять тем, кто не хочет этих изменений», - отметил Р.ЧУБАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 7-9 декабря в Симферополе проходит первая сессия Курултая V созыва.

Курултай является традиционным институтом высшей государственной власти у тюркских народов. На нем решаются важнейшие вопросы, касающиеся жизни народа.

В 1917 году крымские татары провели первый Курултай. На нем рассматривались вопросы государственного строя Крыма, взаимоотношения крымских татар с другими национальностями на полуострове, политика национального правительства, а также вырабатывались законы, определяющие различные сферы общественной жизни крымских татар. В частности, Курултай обнародовал первую крымскотатарскую Конституцию - "Крымскотатарские основные законы”.