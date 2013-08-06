Титушко сменил адвоката

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Титушко заявил в начале заседания Шевченковского районного суда Киева по рассмотрению производства об обвинении его и еще трех человек в избиении работников СМИ.

В начале судебного заседания Титушко обратился с ходатайством о замене адвоката Сергея Олийныка Андреем Калмыковым. Этот адвокат также будет представлять интересы в суде других подсудимых: Андрея Ярошенко, Сергея Приходько и Михаила Пшука.

На сегодняшнее заседание в суд явились все четверо подсудимых и потерпевшие журналисты Ольга Сницарчук (5-й канал) и Владислав Содель (газета «КоммерсантЪ-Украина»).

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На данное время председательствующая в судебном заседании судья Лариса Радуцкая объявила перерыв для того, чтобы средства массовой информации смогли занять места в зале судебного заседания.

Также отметим, что на улице Смирнова-Ласточкина, вблизи здания Шевченковского райсуда стоят два автобуса с работниками милиции.

Как сообщал УНИАН, 18 мая во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ-Украина» Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью.

По делу о нападении на журналистов будут судить четырех человек.