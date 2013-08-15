Главное за день: обзор топ-новостей
В Киеве сгорел крупный рынок. Россия продолжает "принуждение Украины к Таможенному союзу". Судьба "Металлиста" решится завтра.
Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:
Возле метро Героев Днепра ночью сгорел рынок, люди говорят о поджоге (видео)
Пожарные избегают комментариев о возможных причинах возгорания. Не говорят они также и об обстоятельствах ликвидации и площади, которую охватил огонь.
В Думе намекнули, что членство в ТС легко решило бы "вопрос" с экспортом
Вопрос с импортом в РФ ряда украинских товаров решается в настоящее время сложнее, чем решался бы, если бы Киев принимал участие в Таможенном союзе, - заявили в Госдуме.
Россия признала, что перекрыла украинский импорт, но «никакой политики в этом нет»
Российская таможня практически полностью перекрыла импорт украинских товаров на территорию страны.
«Врадиевское шествие» идет с Майдана, но обещает вернуться
Участники Врадиевского шествия временно прекращают акцию на Майдане Независимости в Киеве.
Азаров объяснил проблемы с экспортом тем, что Украина не в Таможенном союзе
Сложности, которые появились в августе в торговых отношениях с Россией, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.
Блокада украинского экспорта: У Медведева заявляют, что это не их решение
Пресс-служба российского Кабмина сообщает, что "в правительстве обеспокоены ситуацией".
Россия не пускает к себе пиво «Оболонь»
Инкерман также заявил, что его продукцию задерживают на российской таможне
Африканская чума свиней из России может перейти в Украине
В Украине существует угроза заноса африканской чумы свиней из России.
Сына Джемилева, подозреваемого в убийстве, отправят по этапу в Киев - источник
Хайсера Джемилева отправят этапом в Киев для проведения медэкспертизы.
Судьба «Металлиста» в Лиге чемпионов решится завтра
Международный спортивный суд в Лозанне примет решение по апелляции "Металлиста" 16 августа.
Обама отменил совместные военные учения и осудил насилие в Египте
Помимо учений Bright Star, США оказывают Египту военную помощь на 1,3 миллиарда долларов в год