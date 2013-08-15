Главное за день: обзор топ-новостей

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Возле метро Героев Днепра ночью сгорел рынок, люди говорят о поджоге (видео)

Пожарные избегают комментариев о возможных причинах возгорания. Не говорят они также и об обстоятельствах ликвидации и площади, которую охватил огонь.

В Думе намекнули, что членство в ТС легко решило бы "вопрос" с экспортом

Вопрос с импортом в РФ ряда украинских товаров решается в настоящее время сложнее, чем решался бы, если бы Киев принимал участие в Таможенном союзе, - заявили в Госдуме.

Россия признала, что перекрыла украинский импорт, но «никакой политики в этом нет»

Российская таможня практически полностью перекрыла импорт украинских товаров на территорию страны.

«Врадиевское шествие» идет с Майдана, но обещает вернуться

Участники Врадиевского шествия временно прекращают акцию на Майдане Независимости в Киеве.

Азаров объяснил проблемы с экспортом тем, что Украина не в Таможенном союзе

Сложности, которые появились в августе в торговых отношениях с Россией, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

Блокада украинского экспорта: У Медведева заявляют, что это не их решение

Пресс-служба российского Кабмина сообщает, что "в правительстве обеспокоены ситуацией".

Россия не пускает к себе пиво «Оболонь»

Инкерман также заявил, что его продукцию задерживают на российской таможне

Африканская чума свиней из России может перейти в Украине

В Украине существует угроза заноса африканской чумы свиней из России.

Сына Джемилева, подозреваемого в убийстве, отправят по этапу в Киев - источник

Хайсера Джемилева отправят этапом в Киев для проведения медэкспертизы.

Судьба «Металлиста» в Лиге чемпионов решится завтра

Международный спортивный суд в Лозанне примет решение по апелляции "Металлиста" 16 августа.

Обама отменил совместные военные учения и осудил насилие в Египте

Помимо учений Bright Star, США оказывают Египту военную помощь на 1,3 миллиарда долларов в год