Африканская чума свиней из России может перейти в Украину

В Украине существует угроза занесения африканской чумы свиней (АЧС) из России, однако случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«С начала этого года случаев возникновения АЧС на территории Украины зарегистрировано не было. В то же время, в связи с либерализацией отечественного законодательства, ограничением проверок, в частности, субъектов хозяйствования и неконтролируемым распространением болезни на территории РФ и Республики Беларусь возможность занесения возбудителя АЧС на территорию Украины только увеличивается», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, главный госинспектор ветеринарной медицины Украины выдал ряд указав и распоряжений об усилении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за проведением профилактических мер против АЧС. Кроме того, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.

«Региональными службами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе с начала года... относительно возможного заноса возбудителя АЧС было проверено более 1 млн транспортных средств, продезинфицировано и изъято 2,5 тонн продуктов животного происхождения, запрещенных к ввозу, из ручной клади граждан», - говорится в сообщении.

Госветфитослужба также отмечает, что проблема АЧС может сохраняться в России на протяжении 10 лет, а в Беларуси — 5 лет. При этом ведомство привело пример Испании, где ликвидация АЧС продолжалась в течение 27 лет.

«В связи с этим необходимо отметить, что усилий только государственных органов власти, в частности ветеринарной службы, недостаточно. В первую очередь владельцы животных и руководители хозяйств, деятельность которых связана с содержанием, выращиванием, убоем, переработкой свиней и продукции из них, должны понимать и осознавать свою ответственность за благополучие страны – как биологическое, так и продовольственное», - подчеркивает пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в России были выявлены новые вспышки африканской чумы свиней на территории сразу пяти областей - Тамбовской, Смоленской, Волгоградской, Московской и Тульской.

С начала года в России зафиксировано более 60 очагов АЧС.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС неопасна.