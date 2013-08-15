«Врадиевское шествие» уходит с Майдана, но обещает вернуться

12:02, 15 августа 2013
Политика
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Участники Врадиевского шествия временно прекращают акцию на Майдане Незалежности в Киеве

«Врадиевское шествие» временно прекращает акцию

Активисты, выступавшие против произвола правоохранителей на Майдане Незалежности в Киеве, с сегодняшнего дня временно приостанавливают свою акцию. Об этом сообщил Радио «Свобода» координатор Врадиевского шествия Василий Любарец.

По его словам, 2 октября акция возобновится уже под новым лозунгом – «От Врадиевки до Страны любви».

Любарец также напомнил, что суд запретил массовые акции на Майдане Незалежности с 16 по 27 августа. Учитывая это, добавил он, активисты напомнят о себе в конце августа или в начале сентября.

Акция «Врадиевское шествие» началась в Николаевской области 7 июля после группового изнасилования 29-летней женщины, которая узнала в нападавших двух местных милиционеров. Дело вызвало возмущение общественности.

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Участники Врадиевского шествия пешком преодолели более 300 километров в знак протеста против преступлений милиции, вместе с представителями оппозиции 18 июля пошли по Киеву. Они пикетировали МВД, встретились с министром внутренних дел Виталием Захарченко, начали бессрочный митинг на Майдане Незалежности и установили там свои палатки.

Их акцию разогнал «Беркут». Любарца приговорили к 10 суткам ареста за нарушение правил проведения мирных собраний. Еще одного участника акции Владимира Иванова оштрафовали по похожим обвинениям.

Министр внутренних дел назвал эту акцию «политизированной».

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