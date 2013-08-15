В Думе намекнули, что членство в ТС легко решило бы "вопросы" с экспортом

Об этом сказал в эфире "Эхо Москвы" глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, комментируя заявления об усилении контроля на границе РФ в отношении экспортеров Украины.

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Федерация работодателей Украины (ФРУ) в среду обратилась с письмом к премьер-министру страны Николаю Азарову с просьбой урегулировать проблемы, которые, по ее словам, возникли у украинских экспортеров на российской границе, сообщает РИА Новости.

В заявлении утверждается, что сотрудники российской таможни проверяют все украинские товары, заставляя выгружать их, а это ведет к удорожанию или даже срыву поставок украинских грузов. Украинский "Метинвест"также заявлял об усилении таможенного контроля на границе РФ.

Правительство Украины в этот же день заявило, что принимает меры по урегулированию проблем во взаимной торговле с Россией. Федеральная таможенная служба России не подтвердила и не опровергла информацию о проблемах с украинскими грузами на границе, отказавшись от комментариев.

"Украина, к сожалению, пока не член Таможенного союза, и, хотя у нас есть соглашение о зоне свободной торговли, но для ряда товаров вопросы импорта в РФ решаются качественно сложнее, нежели решались бы, если бы Украина входила в ТС, хотя бы в формате "3+1", - сказал Слуцкий в эфире радио "Эхо Москвы".

При этом он отметил, что эта позиция "не является каким-то шантажом или побуждением для Украины к членству в ТС, поскольку такими действиями можно было бы добиться только отрицательного результата".

Ранее в Москве неоднократно говорили, что Украина может получить все выгоды от сотрудничества с объединением только при условии полноценного членства. Киев же заявляет, что хочет найти такой вариант, который бы позволял одновременно подписать соглашение об ассоциации с ЕС и получить статус наблюдателя в ТС. Киев также говорил о намерении участвовать в особом формате "3+1", сохраняя при этом возможность для экономического сотрудничества с Евросоюзом.