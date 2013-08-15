Россия не пускает к себе пиво «Оболонь»

Таможня Российской Федерации не пропускает через границу продукцию крупнейшего украинского производителя пива и безалкогольных напитков корпорации «Оболонь», сообщила УНИАН пресс-служба корпорации.

«Стоят все украинские экспортеры. Нас тоже не пропускают», - сообщила пресс-секретарь «Оболони» Оксана Пирожок.

Исполнительный директор ассоциации «Укрпиво» Игорь Товкач сообщил, что, кроме компании «Оболонь», больше никто не экспортирует пиво на российский рынок.

«Кроме «Оболони», практически никто не экспортирует свою продукцию в Россию... «Оболонь» действительно самый сильный экспортер, и компании такие задержки могут нанести определенный ущерб», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, Инкерманский завод марочных вин, входящий в состав группы Inkerman International, сообщил о задержке его продукции на российской таможне.

12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

Справка УНИАН. В состав корпорации «Оболонь», кроме завода в Киеве (ПАО «Оболонь»), входят «Пивоварня Зиберта» (Фастов, Киевская обл.), Ахтырский пивзавод (Сумская обл.), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая обл.), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков «Красиловское» (Хмельницкая обл.).

Также в состав корпорации входят другие предприятия, в частности, по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, завод по производству стеклотары.

В 2012 году корпорация «Оболонь» увеличила производство пива по сравнению с 2011 годом на 1,8% - до 89,5 млн дал, а также увеличила чистую прибыль на 88,9% - до 223,878 млн грн.