Азаров объяснил проблемы с экспортом тем, что Украина не в Таможенном союзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам в четверг в Луганске.

"Сейчас есть определенные сложности, связанные, прежде всего, как мы считаем, с образованием, структуризацией и формализацией Таможенного союза. У нас появляются различия в подходах", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Украины с просьбой содействовать скорейшему решению торговых споров с РФ, которые привели к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

15 августа председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что «трудности с прохождением украинскими товарами российской таможни во многом вызваны просто бюрократией из-за того, что Украина не является членом Таможенного союза. Однако никакой политики в этом нет ».По информации ФРУ, с 00.00 часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время - до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд долл.. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 8,5 млрд долл..

Слуцкий подчеркнул, что проблемы, действительно, есть, но они могут быть решены в кратчайшие сроки.