Россия признала, что перекрыла украинский импорт, но «никакой политики в этом нет»

Об этом накануне сообщила Федерация работодателей Украины. Со вчерашнего дня все украинские поставщики были признаны таможенной службой «рисковыми» и занесены в соответствующий список.

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Трудности с прохождением украинскими товарами российской таможни во многом вызваны просто бюрократией из-за того, что Украина не является членом Таможенного союза. Однако никакой политики в этом нет, - заверил «Эхо Москвы» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий.

Слуцкий добавил, что надеется, что еще до конца августа таможенные службы обеих стран разрешат все трудности. Слуцкий подчеркнул, что проблемы действительно есть, но они могут быть решены в кратчайшие сроки.