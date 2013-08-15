Сына Джемилева, подозреваемого в убийстве, отправят по этапу в Киев - источник

Апелляционный суд Крыма в четверг, 15 августа, постановил этапировать в Киев для прохождения судебно-медицинской экспертизы подозреваемого в убийстве Хайсера Джемилева — сына лидера крымскотатарского меджлиса крымских татар, депутата парламента страны Мустафы Джемилева, сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

Напомним, адвокат Джемилева-младшего Александр Лесовой ранее, по сообщению пресс-службы меджлиса, подал апелляцию на определение Киевского райсуда Симферополя об этапировании, считая, что поездка в Киев потенциально может быть опасной для психического здоровья его подзащитного.

Лесовой предлагал провести экспертизу в Крыму с участием специалистов Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава.

Апелляционный суд оставил решение Киевского райсуда в силе. Срок исполнения постановления определили до 25 сентября.

Как сообщал УНИАН, 32-летнего Хайсера Джемилева задержали 27 мая на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний крымчанин Февзи Эдемов - строитель, иногда помогавший семье лидера меджлиса.

Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности.

Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый в июне был помещен в психиатрическую больницу в Симферополе, чтобы пройти судебно-психиатрическую экспертизу, а потом снова переведен в СИЗО. По данным СМИ, установить степень вменяемости Хайсера Джемилева медики не смогли.

По словам Мустафы Джемилева, его сын в 2008 году лечил психическое расстройство в клинике Турции, а также пробовал марихуану.