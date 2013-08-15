Блокада украинского экспорта: У Медведева заявляют, что они ни при чем

Решений на уровне правительства России по регулированию импорта из Украины не принималось, это компетенция таможенных органов, сообщили журналистам в четверг в департаменте пресс-службы и информации правительства.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В правительстве озабочены сложившейся ситуацией (на российско-украинской границе), поскольку это сказывается на торгово-экономических связях. Но это решение таможенных органов, а на уровне правительства никаких решений по регулированию импорта из Украины не принималось", - сказали в пресс-службе.

По теме: Таможенная блокада: Около тысячи вагонов стоит на границе РФ с Украиной

Накануне Федерация работодателей Украины (ФРУ) заявила о проблемах с поставками украинской продукции на рынок РФ. По данным украинских СМИ, Федеральная таможенная служба РФ усилила контроль за грузами с Украины для более чем 40 компаний.